'A mudança de meta de inflação vem angariando simpatia', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 26, que nota maior "simpatia" na sociedade a mudanças no regime de metas de inflação, que, lembrou, estará na pauta da reunião do mês que vem do Conselho Monetário Nacional (CMN). "A mudança de meta de inflação vem angariando simpatia", declarou o ministro em entrevista à GloboNews.

Ele evitou responder qual será a sua posição no encontro do CMN em junho, uma vez que ainda não discutiu o tema com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto - ambos formam com Haddad o trio de autoridades com direito a voto no CMN.

Haddad voltou a manifestar, contudo, preferência por uma meta contínua, ao invés do modelo atual no qual as metas são fixadas para cada ano-calendário. "Definir uma meta contínua para o BC perseguir é melhor e, quando estabelecida, raramente é mudada", defendeu. "Vejo meta contínua com bons olhos", acrescentou.

O ministro pontuou que os Estados Unidos discutem mudança de meta contínua em meio à quebra de bancos. Ele também voltou a pedir um debate técnico sobre o assunto.