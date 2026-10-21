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A Meta obteve um lucro líquido de US$ 9,86 bilhões no terceiro trimestre de 2026

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Meta obteve um lucro líquido de US$ 9,86 bilhões no terceiro trimestre de 2026, um aumento de 264% em relação ao mesmo período do ano passado, com o lucro ajustado por ação em US$ 3,83, abaixo da projeção dos analistas da FactSet de US$ 6,54.

A empresa afirmou que os lucros teriam sido de US$ 7,40 por ação, se não fosse por uma cobrança de quase US$ 10 bilhões resultante de um acordo legal multiestadual nos EUA, decorrente dos casos de dependência de adolescentes em redes sociais.

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Já a receita da dona do Facebook foi de US$ 64,60 bilhões no período, acima da expectativa dos analistas de US$ 63,34 bilhões.

"Alcançamos marcos importantes neste trimestre em direção à entrega de superinteligência pessoal para todos - incluindo o lançamento do Muse e Muse Wonder, nosso primeiro modelo de fronteira", disse o CEO Mark Zuckerberg em um comunicado à imprensa.

As despesas de capital (capex), incluindo os pagamentos de principal relativos a arrendamentos financeiros, totalizaram US$ 34,91 bilhões no terceiro trimestre.

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A Meta afirmou que desembolsará entre US$ 135 bilhões e US$ 145 bilhões em despesas de capital este ano, ante sua previsão anterior de capex de US$ 130 bilhões a US$ 145 bilhões.

Para o trimestre atual, a Meta disse que espera vendas entre US$ 73 bilhões e US$ 76 bilhões. Antes dos resultados, os analistas estavam projetando US$ 73,65 bilhões em vendas no quarto trimestre.

A Meta também anunciou o estabelecimento de ações ordinárias Classe C, que se tornarão efetivas em janeiro e não afetarão o controle de voto do CEO Mark Zuckerberg.

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Às 17h32 (de Brasília), as ações da Meta subiam 4,2% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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META/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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