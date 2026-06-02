A gente não vai deixar o Trump intervir no Pix, diz Lula durante evento em Goiás

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Escrito por Geovani Bucci e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a responsabilizar nesta terça-feira, 2, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela proposta do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de impor uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

"Pediu para (presidente norte-americano, Donald) Trump intervir no Pix brasileiro. Você acha que a gente vai deixar? Não vai deixar", disse Lula.

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A declaração foi feita em discurso após visita ao Hospital Municipal Universitário de Rio Verde (HMU), em Goiás. Também participaram do evento os ministros da Saúde, Alexandre Padilha; da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; e da Educação, Leonardo Barchini.

A decisão dos EUA detalha investigação sobre temas como Pix, propriedade intelectual, etanol e desmatamento ilegal. As medidas devem entrar em vigor até 15 de julho, após audiência marcada para 6 de julho.