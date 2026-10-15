A empresários, Flávio Bolsonaro sinaliza revisão da PEC do fim da 6x1 se eleito

Aliados e integrantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) sinalizam a lideranças empresariais que, caso eleito presidente da República, o senador pretende apoiar a revisão do fim da escala 6x1. O recado é enviado a pedido do próprio senador, relataram fontes ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Representante de entidade empresarial afirmou que a mensagem é que, caso Flávio Bolsonaro seja eleito, "garantiram que vão rever tudo na 6x1".

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O aceno é feito a lideranças do setor produtivo que defendem ajustes na Proposta de Emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho e pedem modulação na proposta.

O grupo do senador tem dito aos empresários que ele votaria a favor da PEC para evitar desgaste eleitoral, disse uma das fontes. Publicamente, o presidenciável não citou eventual revisão da medida.

O Senado aprovou no período da noite da quarta-feira, 14, a 11 dias do segundo turno das eleições presidenciais, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário. Como já havia passado pela Câmara, o texto segue agora para promulgação, em data ainda não definida.

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Não há, entretanto, segundo as lideranças empresariais detalhamento de como seria uma eventual revisão da escala. Senadores da oposição também dizem desconhecer qual seria a revisão possível.

A lideranças empresariais, senadores sinalizam que o foco em um segundo momento será mitigar os impactos aos setores.

Neste âmbito, discute-se a apreciação da PEC apresentada pelo líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), que propõe a criação de um regime de trabalho flexível baseado em remuneração por horas trabalhadas.

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Algumas lideranças empresariais também criticaram, em grupos reservados de mensagens, a mudança de posição do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). As ressalvas foram no sentido de que o presidenciável "não sustenta" suas posições.

Na terça, Flávio Bolsonaro, que até então classificava o fim da 6x1 como oportunismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que votaria a favor da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. O senador afirmou que a decisão foi tomada para atender "à maioria da população".

Como mostrou o Broadcast, após a mudança de posição do senador, a oposição se viu "sem saída" no Senado e deve votar a favor da aprovação da PEC.

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Senadores relataram que, como Flávio Bolsonaro decidiu apoiar a PEC, a orientação da oposição foi também votar sim para a mudança na jornada de trabalho. Parlamentares aliados ao senador afirmaram que o objetivo foi tirar a pauta da frente e evitar desgaste eleitoral ao candidato, bem como que o seu adversário, o presidente Lula "capitalizasse" o tema nas urnas. Mas já sinalizavam revisão da medida a partir de 2027, caso o senador seja eleito.