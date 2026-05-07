TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

A EcoRodovias registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Crisley Santana (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 19:20:00 Editado em 07.05.2026, 19:29:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A EcoRodovias registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 milhões no primeiro trimestre de 2026, revertendo o lucro líquido de R$ 146,7 milhões em igual período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado subiu 12% na mesma base comparativa, para R$ 1,405 milhões. A empresa atribui o resultado ao "crescimento do tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio, início da arrecadação de pedágio em três praças, na Ecovias Noroeste Paulista e parcialmente pela Ecovias Raposo Castello, e outras receitas operacionais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A margem Ebitda ajustada aumentou 2,4 pontos porcentuais, para 77,6%. Já a receita líquida cresceu 8,5% na comparação anual, para R$ 1,810 milhões.

Por sua vez, a receita líquida ajustada registrou crescimento de 8,5% na mesma base comparativa, totalizando R$ 1,810 bilhão.

A dívida líquida avançou 17,2% ante o primeiro trimestre de 2025, para R$ 22,219 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, encerrou março de 2026 em 3,9 vezes, estável na comparação anual e com leve aumento de 0,1 vez em relação a dezembro de 2025.

O capex (investimentos) da companhia somou R$ 973,7 milhões entre janeiro e março deste ano, alta de 3,2% na comparação anual, quando registrou R$ 943,5 milhões. De acordo com a EcoRodovias, o valor foi destinado principalmente às obras de ampliação da capacidade, melhorias e conservação de pavimento na Ecovias Rio Minas, Noroeste Paulista, Araguaia e Capixaba.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EcoRodovias/BALANÇO/1ª TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV