Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

6x1: Câmara contesta parte da decisão de Dino sobre flexibilização de folgas

Escrito por Danielle Brant e Gustavo Côrtes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Advocacia da Câmara dos Deputados contestou pontos da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade movidas por confederações contra a emenda constitucional que acaba com a escala de trabalho 6x1. Em manifestação, o órgão pede que o plenário da Corte não referende seis pontos da liminar.

A manifestação foi protocolada durante o julgamento realizado no plenário virtual do STF, que deve ser concluído até o fim da manhã da próxima segunda-feira, 16.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quinta-feira, 12, Dino manteve a transição prevista na emenda constitucional, segundo a qual a jornada de trabalho deve ser reduzida de 44 para 42 horas semanais a partir de 16 de dezembro, quando o trabalhador também passa a ter direito a duas folgas semanais remuneradas.

No entanto, o ministro autorizou jornadas de até 8h24 sem pagamento de horas extras, afastou limites semanal e mensal para a compensação dos dias de descanso e fez apelos ao Congresso para regulamentar jornadas diferenciadas e votar, em até 180 dias, projetos para ajudar na adaptação de micro e pequenas empresas.

Nesta sexta-feira, 13, os ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia acompanharam o relator. Com isso, o placar está 3 a 0.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na manifestação, a Advocacia da Câmara dos Deputados pede que os ministros da Corte não referendem seis pontos da cautelar:

jornada diária de até 8h24min sem instrumento coletivo;

o afastamento das travas semanal e mensal da emenda constitucional, que dava ao trabalhador, em média, dois dias de descanso remunerado por semana ao longo do mês, sendo obrigatório pelo menos um dia de folga a cada semana de trabalho;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

o pedido ao Congresso para que, em 180 dias, regulamente os regimes diferenciados;

o pedido ao Congresso para que, em 180 dias, aprove uma lei com medidas de adaptação para micro e pequenas empresas;

a redução de um ano para 180 dias do prazo de adaptação dos contratos administrativos celebrados pela administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

o ponto que estende aos empregados de empresas estatais que explorem atividade econômica em regime concorrencial a exceção às regras de jornada destinada a trabalhadores que recebam mais de 2,5 vezes o teto do INSS (R$ 21.188,88).

Na manifestação, a Advocacia da Câmara dos Deputados argumenta que a emenda promulgada pelo Congresso teve amplo consenso. Segundo o texto, "poucas alterações constitucionais obtiveram adesão tão expressiva e tão transversal às diversas correntes políticas representadas no Parlamento".

O órgão defende a separação de funções estatais, que "exige que o exercício da soberania se dê de forma compartilhada por meio de funções legislativas, executivas e judiciais, vinculadas organicamente a poderes correlatos, sem que haja qualquer preponderância ou dominância de uma sobre outra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trecho remete a uma das principais críticas de parlamentares ao Supremo, que seria a tentativa de legislar sem ter atribuições para isso.

A Advocacia da Câmara ressalta que o Congresso tem autonomia para alterar a Constituição e, por isso, as regras sobre jornada de trabalho e repouso semanal remunerado previstas na emenda promulgadas são legítimas, uma vez que respeitam os limites constitucionais.

O órgão defende que sejam mantidas as travas semanal e mensal para compensação das folgas remuneradas. "Pela primeira vez, a Constituição passou a admitir, de forma expressa, que o segundo dia de repouso seja distribuído ao longo do mês-calendário, inclusive para trabalhadores sujeitos a regimes diferenciados, desde que preservado o gozo de ao menos um dia em cada semana", escreve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A emenda promulgada pelo Congresso prevê que acordos e convenções coletivas poderão estabelecer regimes de compensação que assegurem, na média, dois dias de repouso por semana - oito dias a nove dias de repouso por mês - e pelo menos uma folga por semana, preferencialmente aos domingos. Dino estabeleceu que esses dias deverão ser definidos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, preservando o direito de dois repousos semanais remunerados.

"A exigência de gozo de ao menos um repouso a cada semana e de fechamento da média dentro do mês-calendário traduz opção do constituinte derivado pela proteção da saúde, da segurança e do convívio familiar e social do trabalhador", prossegue a Advocacia.

Para o órgão, afastar os limites e manter apenas a autorização para compensar "converte uma exceção estritamente delimitada em permissão de alcance indeterminado e produz norma mais ampla do que a aprovada pelo Congresso Nacional".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre os pedidos para que o Congresso delibere sobre regimes diferenciados e medidas de adequação a micro e pequenas empresas, a Advocacia ressalta que a Constituição não determina prazos para que o Parlamento legisle.

A manifestação também defende que seja mantido o prazo de um ano de adaptação dos contratos administrativos e que a exceção às regras de jornada não seja aplicada a empregados públicos, conforme o texto aprovado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/TRANSIÇÃO/STF/DINO/DECISÕES/VOTAÇÃO/CÂMARA/CONTESTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV