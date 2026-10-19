Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

66,2% aprovam fim da escala 6x1, mostra pesquisa BTG/Nexus; apoio chega a 78,8% no Nordeste

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O fim da escala 6x1 é aprovado por 66,2% dos eleitores brasileiros e desaprovado por 26,4%, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. Outros 7,4% não sabem ou não responderam. A pergunta apresenta a mudança aprovada pelo Congresso Nacional, na semana passada, como o estabelecimento por lei de cinco dias de trabalho e dois de descanso, sem redução salarial.

O apoio chega a 78,8% no Nordeste, onde 15% desaprovam a medida. No Norte/Centro-Oeste, a aprovação é de 66,9%; no Sudeste, de 62,4%; e no Sul, de 54,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 91,4% aprovam o fim da escala, e 5,3% desaprovam.

Entre os que pretendem votar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os porcentuais são de 41,1% e 48,6%, respectivamente.

Entre os favoráveis à mudança, 17,7% certamente deixariam de votar em seu candidato caso ele não apoiasse o fim da escala. Outros 14,8% ficariam em dúvida e poderiam abandonar a escolha. Para 62,4%, a posição não alteraria o voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os contrários à mudança, 89,2% manteriam o voto mesmo se o candidato apoiasse o fim da escala; 2,8% certamente deixariam de votar nele, e 4,5% ficariam em dúvida e poderiam mudar a escolha.

Metodologia

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone, de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitora (TSE) sob o número BR-04499/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/BTG/NEXUS/PESQUISA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV