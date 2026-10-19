66,2% aprovam fim da escala 6x1, mostra pesquisa BTG/Nexus; apoio chega a 78,8% no Nordeste

O fim da escala 6x1 é aprovado por 66,2% dos eleitores brasileiros e desaprovado por 26,4%, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19. Outros 7,4% não sabem ou não responderam. A pergunta apresenta a mudança aprovada pelo Congresso Nacional, na semana passada, como o estabelecimento por lei de cinco dias de trabalho e dois de descanso, sem redução salarial.

O apoio chega a 78,8% no Nordeste, onde 15% desaprovam a medida. No Norte/Centro-Oeste, a aprovação é de 66,9%; no Sudeste, de 62,4%; e no Sul, de 54,1%.

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Entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 91,4% aprovam o fim da escala, e 5,3% desaprovam.

Entre os que pretendem votar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os porcentuais são de 41,1% e 48,6%, respectivamente.

Entre os favoráveis à mudança, 17,7% certamente deixariam de votar em seu candidato caso ele não apoiasse o fim da escala. Outros 14,8% ficariam em dúvida e poderiam abandonar a escolha. Para 62,4%, a posição não alteraria o voto.

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Entre os contrários à mudança, 89,2% manteriam o voto mesmo se o candidato apoiasse o fim da escala; 2,8% certamente deixariam de votar nele, e 4,5% ficariam em dúvida e poderiam mudar a escolha.

Metodologia

Contratada pelo BTG Pactual, a Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone, de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitora (TSE) sob o número BR-04499/2026.