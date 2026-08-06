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47% dos brasileiros não pretendem comprar presente de Dia dos Pais neste ano, mostra Nexus

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa da Nexus divulgada nesta quinta-feira, 6, aponta que 47% das pessoas entrevistadas não pretende comprar presente para o dia dos pais desse ano. Outros 39% estão dispostos à ir às compras e 14% não souberam responder. Entre os que vão presentear, gastos de até R$ 100 lideram a preferência, com 18% das menções totais, seguidos por presentes entre R$ 101 e R$ 200 (13%).

Somente 5% de todos os entrevistados planejam gastar entre R$ 201 e R$ 500, e 3% estimam um desembolso acima de R$ 500.

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"Os dados mostram um consumidor brasileiro pragmático e cauteloso com suas finanças. A decisão de quase metade da população de não ir às compras, somada ao fato de que a maior parte dos que vão presentear limitam os gastos a R$ 100, revela que a prioridade no momento é a preservação do orçamento doméstico essencial", observa o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. "Para o varejo, o recado é claro: será um Dia dos Pais focado em utilidade e lembranças", conclui.

O estudo mostra ainda que o desinteresse ou a impossibilidade de presentear atinge o pico de 61% entre a população de menor renda (que recebe até um salário mínimo). À medida que a renda aumenta, a propensão a presentear se eleva: a taxa de não-compradores cai para 49% na faixa de um a dois salários mínimos, 44% na de dois a cinco salários mínimos, e chega ao piso de 38% entre os que recebem acima de 5 salários mínimos.

Foram realizadas 2.013 entrevistas presenciais, com abordagem face-a-face em domicílios e coleta georreferenciada. A pesquisa foi realizada entre 18 e 24 de julho de 2026, com amostra representativa da população brasileira com mais de 16 anos, estratificada por sexo, idade, renda, escolaridade, religião e região do país.

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