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4ª Oferta Permanente de Partilha arrecada R$ 530 mi em bônus e prevê investimentos de R$ 778 mi

Escrito por Denise Luna e Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Seis empresas arremataram sete blocos, dos 13 ofertados, na 4ª Oferta Permanente de Partilha (OPP) em áreas do pré-sal, realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, 7. A arrecadação foi de R$ 530,4 milhões em bônus de assinatura, com investimentos mínimos previstos de R$ 778 milhões.

O certame teve a participação de quatro empresas ofertantes estrangeiras.

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Na Bacia de Campos, o bloco Magnetita registrou ágio de 132,79%. Em Hematita, o ágio foi de 315,03%. Ambos foram arrematados pela Prio.

O bloco Azurita, que recebeu proposta da Petrobras, registrou ágio de 139,81%.

Já na Bacia de Santos, o bloco Jade teve ágio de 65,76% e foi arrematado pelo consórcio CNOOC/Sinopec.

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No bloco Cruzeiro do Sul, arrematado pela Petrobras, o excedente em óleo foi de 15,27% e o ágio, de 8,07%.

Para o Rubi, o ágio atingido foi de 91,72%. Esse bloco foi arrematado pela Equinor.

Por fim, Rodocrosita teve o maior ágio da lista, de 494,64%. O bloco recebeu proposta do consórcio Equinor/Galp.

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Nenhum dos blocos arrematados teve disputa de ofertas.

Não receberam propostas os blocos Turmalina e Larimar, na Bacia de Campos, e Aragonita, Opala, Granada e Cerussita, na Bacia de Santos.

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PETRÓLEO/LEILÃO/OFERTA PERMANENTE/ANP
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