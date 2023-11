3R inicia distribuição de R$ 1 bilhão em debêntures

A 3R Petroleum informou, na noite de quarta-feira, o início do período de distribuição da oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures simples. No total, serão emitidos 1 milhão de papéis não conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures serão objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta.

As debêntures contam com o incentivo previsto no artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.751, de 26 de setembro de 2019, tendo em vista o enquadramento do projeto que financiará como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.

Participaram como coordenadores da operação os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, UBS BB, Itaú BBA. A operação também contou com participantes especiais: Banco Andbank, Ativa Investimentos, Azimut Brasil, BB-BI, Itaú Corretora de Valores, RB Investimentos e Terra Investimentos.