3M agrada com resultados do 3º trimestre e eleva guidance

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A 3M registrou lucro ajustado por ação de US$ 2,50 no terceiro trimestre de 2026, 12% maior do que o de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira. O desempenho da multinacional americana superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,38.

A receita líquida da 3M cresceu 1% na comparação anual do trimestre, para US$ 6,6 bilhões, praticamente em linha com a projeção da FactSet, de US$ 6,61 bilhões.

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A empresa, que produz fitas adesivas e Post-its, elevou seu guidance para o lucro ajustado por ação em 2026 para US$ 9,10 a US$ 9,15. A faixa anterior era de US$ 8,80 a US$ 8,95.

Às 7h44 (de Brasília), a ação da 3M subia 3,2% no pré-mercado em Nova York.