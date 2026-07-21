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ECONOMIA

3M agrada com resultados do 2º trimestre e eleva guidance

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 08:17:00 Editado em 21.07.2026, 08:23:43
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A 3M registrou lucro ajustado por ação de US$ 2,40 no segundo trimestre de 2026, 11% maior do que o de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 21. O desempenho da multinacional americana superou a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,25.

A receita líquida da 3M cresceu 2,4% na comparação anual do trimestre, para US$ 6,5 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 6,4 bilhões.

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A empresa, que produz fitas adesivas e Post-its, elevou seu guidance para o lucro ajustado por ação em 2026 para US$ 8,80 a US$ 8,95. A faixa anterior era de US$ 8,50 a US$ 8,70.

Às 7h55 (de Brasília), a ação da 3M subia 6,2% no pré-mercado em Nova York.

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2º TRIMESTRE 3M balanço
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