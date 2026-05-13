35,012 milhões trabalhavam de 41 a 44 horas semanais em 2025, revela Rais

O Ministério do Trabalho informou, nesta quarta-feira, 13, que 35,012 milhões de pessoas trabalhavam de 41 a 44 horas semanais em 2025. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do ano passado, divulgada nesta quarta.

O número de empregos formais nessa faixa de jornada cresceu 2,5% em relação ao estoque de 2024, quando eram 34,173 milhões. Todas as outras faixas de jornadas somadas têm 22,399 milhões de empregos. Ou seja, com um possível fim da jornada 6x1, 58% dos postos formais em 2025 poderiam se beneficiar com a mudança.

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A remuneração real média em dezembro de 2025 para quem trabalha de 41 a 44 horas semanais, é a segunda mais baixa entre as jornadas, com R$ 3.362,45 de ganho. O valor representa uma queda de 0,4% na comparação com o ano passado.

Esse valor só perde para quem trabalha de 16 a 20 horas por semana, cuja a remuneração média é de R$ 2.991,86. Aqueles que trabalham até 12 horas por semana, por exemplo, tem a remuneração média de R$ 4.190,10. Vale ressaltar que a base de empregos nesses termos é baixa, com apenas 734,5 mil postos formais.

Os maiores pagamentos em média vão para quem trabalha na faixa de 31 a 40 horas semanais, com R$ 6.741,99. São 18,379 milhões de pessoas nessa faixa.