3% das cidades tiveram transporte aéreo regular de passageiros em 2020, diz IBGE

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, em 2020, apenas 157 cidades do País tiveram transporte aéreo regular de passageiros ou de carga como serviço pago. Isso representa somente 3% do universo de 4.899 cidades do País.

O número é menor que os 5.570 municípios brasileiros porque considera algumas aglomerações urbanas como se fossem uma única cidade. É o caso de São Paulo, que reúne 37 municipalidades.

Outro dado que mostra que o transporte aéreo no Brasil é bastante concentrado em poucas cidades é que 99,99% da movimentação aérea acontece nas metrópoles e capitais regionais.

A pesquisa do IBGE mostra ainda que a capital paulista é o grande hub aéreo nacional. Isso vale tanto se for considerado como destino, origem ou ponto intermediário de conexão para passageiros e cargas.

O transporte de cargas também passa fortemente por Brasília, Campinas e Manaus. Somados à capital paulista, as cidades concentraram mais de 85% de toda carga aérea movimentada em 2019.

A análise de dados mostrou ainda que o Brasil apresentou aumento de 37,4% no fluxo de passageiros entre 2010 e 2015, mas queda de 1% entre 2015 e 2019.