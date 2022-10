2W Energia fará emissão de R$ 250 milhões em debêntures com esforços restritos

Ana Paula Grabois (via Agência Estado)

O conselho de administração da 2W Energia aprovou a realização da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries no valor total de até R$ 250 milhões, observada a possibilidade de distribuição parcial das debêntures. O prazo é de 15 anos e o vencimento ocorrerá em 15 de outubro de 2037.

Do total de R$ 250 milhões, R$ 240 milhões correspondem à primeira série, de debêntures incentivadas (com incentivo fiscal), caracterizadas como "debêntures verdes" com base no compromisso em destinar os recursos para projetos operados pela companhia, especializada em energia solar e energia eólica. A segunda série, de R$ 10 milhões, corresponde a debêntures não incentivadas.

As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, observado que o público-alvo da oferta restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil.

Sobre o valor nominal atualizado das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (denominação atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B - NTN B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela Animba, apurada no dia da realização do procedimento de bookbuilding, acrescida de um spread equivalente a 4,00%, base 252 dias úteis; ou 10,00% , base 252 dias úteis.

A totalidade dos recursos líquidos captados pela 2W Energia por meio das debêntures incentivadas será destinada para a implantação de um projeto a ser definido na escritura de emissão. Já os recursos captados por meio das debêntures não incentivadas serão destinados para reforço de capital de giro e pagamento de dívidas existentes da companhia.