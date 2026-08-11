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29 setores conhecerão Plano de Apoio da ApexBrasil a prejudicados pelo tarifaço de Trump

Escrito por Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Representantes de 29 setores produtivos brasileiros afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos do presidente norte-americano, Donald Trump, estão reunidos com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, em São Paulo, no ambiente do Plano de Diversificação de Exportações. O plano está sendo apresentado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), no WTC Events Center e é voltado justamente para apoiar as empresas prejudicadas pelo tarifaço.

O número de setores participantes do evento foi passado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pelo próprio ministro Elias Rosa numa troca rápida de palavras com a reportagem.

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Mesmo o ministro está tomando conhecimento agora do plano de apoio da ApexBrasil, apresentado pelo presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, e pela de Negócios da agência, Maria Paula Velloso.

"Além das empresas que já fazem parte da base de atendimento da ApexBrasil, a agência estruturou novas ações e estratégias de inteligência comercial para atender ao universo de 5.400 empresas brasileiras estimadas como atingidas pelo tarifaço, com o objetivo de mitigar perdas e redirecionar os esforços de exportação para novos mercados", diz o material de apoio confeccionado pela ApexBrasil.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/GOVERNO MEDIDAS/MDIC/SETORES
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