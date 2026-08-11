29 setores conhecerão Plano de Apoio da ApexBrasil a prejudicados pelo tarifaço de Trump

Representantes de 29 setores produtivos brasileiros afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos do presidente norte-americano, Donald Trump, estão reunidos com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, em São Paulo, no ambiente do Plano de Diversificação de Exportações. O plano está sendo apresentado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), no WTC Events Center e é voltado justamente para apoiar as empresas prejudicadas pelo tarifaço.

O número de setores participantes do evento foi passado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pelo próprio ministro Elias Rosa numa troca rápida de palavras com a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mesmo o ministro está tomando conhecimento agora do plano de apoio da ApexBrasil, apresentado pelo presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, e pela de Negócios da agência, Maria Paula Velloso.

"Além das empresas que já fazem parte da base de atendimento da ApexBrasil, a agência estruturou novas ações e estratégias de inteligência comercial para atender ao universo de 5.400 empresas brasileiras estimadas como atingidas pelo tarifaço, com o objetivo de mitigar perdas e redirecionar os esforços de exportação para novos mercados", diz o material de apoio confeccionado pela ApexBrasil.