21% das exportações ficariam expostas a novas tarifas, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse nesta terça-feira, 2, que as novas tarifas propostas pelo governo norte-americano atingiriam 21% das exportações brasileiras ao país, caso sejam efetivamente aplicadas.

"Os setores mais atingidos seriam de máquinas, equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo", disse Elias Rosa, durante entrevista coletiva sobre o tema ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

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Nesta terça-feira, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros a partir de 15 de julho. A recomendação se deu após uma investigação com base na Seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos apontar supostas práticas desleais do Brasil.