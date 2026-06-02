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ECONOMIA

21% das exportações ficariam expostas a novas tarifas, diz ministro

Escrito por Cícero Cotrim, Mateus Maia e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 16:48:00 Editado em 02.06.2026, 16:53:43
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O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse nesta terça-feira, 2, que as novas tarifas propostas pelo governo norte-americano atingiriam 21% das exportações brasileiras ao país, caso sejam efetivamente aplicadas.

"Os setores mais atingidos seriam de máquinas, equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo", disse Elias Rosa, durante entrevista coletiva sobre o tema ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Dario Durigan.

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Nesta terça-feira, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs tarifas adicionais de 25% sobre produtos brasileiros a partir de 15 de julho. A recomendação se deu após uma investigação com base na Seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos apontar supostas práticas desleais do Brasil.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/LULA Márcio Elias Rosa
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