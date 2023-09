123 milhas: juiz bloqueia até R$ 50 mi de sócios para garantir indenização por danos morais

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Rubens Anater (via Agência Estado)

O juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, determinou pesquisa e bloqueio dos bens dos irmãos Ramiro e Augusto Soares Madureira, fundadores da 123 Milhas, para garantir a indenização a clientes lesados pelo cancelamento de passagens sem reembolso. Em sua decisão, o juiz deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público a respeito da personalidade jurídica das empresas 123 Viagens e Turismo Ltda e Novum Investimentos Participações S/A e determinou a responsabilidade patrimonial solidária de Ramiro e Augusto. Ele aponta, no entanto, que a medida de bloqueio de bens dos sócios é reversível, "pois será realizada tão somente a constrição patrimonial, visando evitar eventual dilapidação patrimonial". O bloqueio pode ser até o valor de R$ 50 milhões. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a personalidade jurídica de uma empresa pode ser considerada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Como mostrado pelo

, os irmãos viram réus em ação de danos morais no último 5 de setembro e, nessa ação, podem ser condenados a indenizar, em nome da empresa, o advogado Gabriel de Britto Silva, que comprou uma passagem do Rio para Porto Alegre, mas foi uma das pessoas que teve o bilhete cancelado sem direito a reembolso.

O advogado Gabriel de Britto Silva, diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Cidadania - IBRACI, declarou: