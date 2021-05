CPFL registra prejuízo de R$ 134 milhões

Continua após publicidade

A CPFL registrou prejuízo líquido ajustado de R$ 134 milhões no segundo trimestre de 2013, frente aos ganhos de R$ 246 milhões no mesmo período do ano passado.



No acumulado do ano, o lucro líquido diminuiu 58,8%, passando de R$ 658 milhões no primeiro semestre de 2012 para R$ 271 milhões.



Entre abril e janeiro deste ano, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) também no critério ajustado recuou 35% em relação ao mesmo período de 2012, para R$ 516 milhões.



A receita operacional líquida totalizou R$ 3,339 bilhões entre abril e junho deste ano, com crescimento de 5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.