Zuckerberg demite mais de 11 mil pessoas da Meta, dona do Facebook

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (9)

Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta (empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp), anunciou que vai demitir mais de 11 mil pessoas, o que representa 13% de sua força de trabalho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9).

"A desaceleração macroeconômica e o aumento da concorrência fizeram com que nossa receita fosse muito menor do que eu esperava", disse Zuckerberg em uma mensagem aos funcionários. "Eu errei e assumo a responsabilidade", completou.

Este é o segundo anúncio de demissões em massa entre as grandes plataformas de tecnologia neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7,5 mil funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes.

A agência de de notícias Reuters informou que a Meta, cujas ações perderam mais de dois terços de seu valor, disse que também planeja cortar gastos e estender seu congelamento de contratações até o primeiro trimestre.

O lucro da companhia caiu pela metade no terceiro trimestre - ficou em US$ 4,4 bilhões, queda de 52% em relação ao mesmo período de 2021. Os números foram divulgados em um contexto de estagnação do número de usuários e redução da receita da companhia com publicidade.

Até o final de setembro, a Meta tinha pouco mais de 87 mil colaboradores.

Com informações do G1.

