Zoológico de SP abre votação para escolha de nomes dos novos filhotes de leão

Escrito por Renata Okumura

O Zoológico de São Paulo, localizado na zona sul da capital paulista, abriu votação para que o público ajude a escolher o nome de seis novos filhotes de leão. A família é composta pelo pai Django, as mães Aisha e Amira e seus seis filhotes. Os felinos serão apresentados ao público, pela primeira vez, na próxima quinta-feira, 12, no Dia das Crianças. A votação para a escolha dos nomes dos filhotes já está aberta no site, sendo possível votar mais de uma vez.

- Opção A: Maya, Mali, Aluá, Kalahari, Scar e Djambala. - Opção B: Kali, Kiara, Samia, Rafiki, Anakyn e Yuri. - Opção C: Zambia, Ruanda, Odhara, Makeda, Sirius e Aleckei. Segundo o zoológico, esta é a maior família de leões do Brasil.

Funciona todos os dias, inclusive feriados, das 9 horas às 17 horas. A bilheteria encerra uma hora antes do fechamento do parque. O endereço é Avenida Miguel Stefano, 4241, Água Funda. Para informações sobre ingressos

