Zema: 55 barragens mineiras a montante estão em processo de descomissionamento

Escrito por Letícia Naome (via Agência Estado)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta sexta-feira, 25, que cerca 55 barragens a montante no Estado estão ou já foram descomissionadas. A declaração ocorreu em entrevista à GloboNews.

"Cerca de 55 barragens em Minas construídas a montante - que oferecem em algum grau de risco -, já foram ou estão sendo desmontadas, descomissionadas, nesse momento", disse o governador. "Empresas que não estão cumprindo cronograma já foram autuadas pelo Ministério Público de Minas Gerais", acrescentou.

O governo mineiro tem verificado as estruturas de mineração diariamente, destacou Zema, que avaliou haver "um menor risco" local para rompimento de barragens. "Nos dois anos (de mandato) que eu tenho pela frente, nós ainda vamos fazer avanços", afirmou. "E muitas mineradoras hoje já fazem a mineração a seco, ou seja, não dependem mais de barramentos. Elas empilham o material, o que reduz em muito risco", observou ele.

Acordo de Mariana

O governo federal formalizou hoje um acordo no valor global de R$ 170 bilhões para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Zema disse que espera ser "o último governador de Minas que enfrentou esse tipo de tragédia".

Zema criticou também a Fundação Renova, criada para reparar as pessoas do ocorrido em Mariana. "Foi um péssimo acordo para Minas, para o Espírito Santo, para a União e também para as empresas."

Em outra entrevista esta tarde, o governador mineiro afirmou que, após a homologação do acordo de Mariana, a fundação será extinta.