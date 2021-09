Zé Trovão anuncia fim da paralisação dos caminhoneiros

Da Redação

Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, um dos líderes da manifestação dos caminhoneiros, gravou um vídeo e informou na tarde desta sexta-feira (10), que a paralisação da categoria chega ao fim.

"Estamos dando por encerrada a paralisação nacional, com orgulho e alegria muito grande. Ontem muitas acharam que tínhamos perdido, que presidente tinha nos abandonado. Mas foi uma reunião decisiva e muito produtiva, o presidente colocou sua popularidade abaixo da gestão para que o brasil tenha equilíbrio isso é muito importante, alcançamos algo importante, respeito do mundo, respeito na política, que tomarão cuidado com suas ações", disse

Zé Trovão ainda disse que aguarda seu habeas-corpusque. "Estou aguardando a deliberação do meu habeas-corpus que foi feito pelos parlamentares bolsonaristas".

Desde o dia 7 de Setembro, caminhoneiros realizavam manifestações por todo Brasil. Zé Trovão se tornou o nome mais comentado nos últimos dias nas redes sociais, após seus vídeos convocando bolsonaristas e caminhoneiros a se manifestarem no Dia da Independência e depois a pararem as estradas do país vitralizarem.