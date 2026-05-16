Ypê: saiba como solicitar reembolso de produtos

A Ypê abriu canal em seu site para atender a pedidos de reembolso de produtos considerados impróprios por risco de contaminação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na sexta-feira, 15, o órgão manteve a suspensão de fabricação, distribuição, comercialização e uso de produtos (derrubando o efeito do recurso obtido do dia 8 pela empresa).

Para fazer o pedido, acesse o site ype.ind.br. Clique em "Ver comunicado", em uma faixa azul na página. Desça até "Protocolo de atendimento" e preencha informações pessoais e referentes aos produtos (limite de 20 por solicitação).

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Selecione a opção atestando que as informações são verdadeiras. Clique em "Enviar protocolo". Receba um "código de confirmação único" para acompanhar o seu pedido. A empresa diz que entrará em contato para novas informações, se necessário.