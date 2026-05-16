TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Ypê: saiba como solicitar reembolso de produtos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 19:23:00 Editado em 16.05.2026, 19:29:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Ypê abriu canal em seu site para atender a pedidos de reembolso de produtos considerados impróprios por risco de contaminação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na sexta-feira, 15, o órgão manteve a suspensão de fabricação, distribuição, comercialização e uso de produtos (derrubando o efeito do recurso obtido do dia 8 pela empresa).

Para fazer o pedido, acesse o site ype.ind.br. Clique em "Ver comunicado", em uma faixa azul na página. Desça até "Protocolo de atendimento" e preencha informações pessoais e referentes aos produtos (limite de 20 por solicitação).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Selecione a opção atestando que as informações são verdadeiras. Clique em "Enviar protocolo". Receba um "código de confirmação único" para acompanhar o seu pedido. A empresa diz que entrará em contato para novas informações, se necessário.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SAÚDE/YPÊ/ANVISA/RECOLHIMENTO/PRODUTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV