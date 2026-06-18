Ypê passa a oferecer troca e reembolso de produtos suspensos pela Anvisa via telefone

A Ypê ampliou os canais de atendimento aos consumidores que possuem produtos da marca afetados por medidas cautelares da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Agora, além do site, os clientes também podem solicitar a troca ou o reembolso dos itens suspensos por meio dos telefones oficiais do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa. A medida de contingência é voltada exclusivamente para as mercadorias com número de lote terminado em 1 que ainda não foram liberadas para uso ou comercialização no país.

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A atual situação sanitária dos produtos varia conforme a categoria e a data de fabricação. Segundo a agência reguladora, os lava-louças líquidos e desinfetantes produzidos a partir de 1º de março de 2026 já estão com a venda e o uso autorizados, enquanto os fabricados em janeiro e fevereiro ainda dependem de laudos laboratoriais para liberação. Já no caso dos lava-roupas líquidos, a Anvisa liberou apenas os itens fabricados a partir de 1º de abril de 2026, mantendo totalmente suspensos aqueles que foram produzidos até 31 de março.

A orientação oficial para os consumidores que tiverem em casa os produtos ainda vetados é não utilizá-los e não descartá-los, mantendo-os separados em um local seguro até uma nova diretriz. Para ser ressarcido, com pagamento realizado exclusivamente via Pix, o cliente pode acessar o portal oficial da marca ou entrar em contato pelo telefone. No entanto, os pedidos específicos de troca de produtos devem ser formalizados apenas pelos canais telefônicos, que operam em três frentes: o número 0800 002 6071, com atendimento 24 horas; o 0800 278 0024, disponível todos os dias das 9h às 18h; e o 0800 130 0544, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As restrições aos produtos da marca começaram no final de abril, após uma inspeção conjunta da Anvisa e de órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal na fábrica da Química Amparo, no interior de São Paulo. Na ocasião, os fiscais identificaram 76 irregularidades relacionadas a falhas nas etapas de produção e no controle de qualidade dos produtos. De acordo com Sergio Pompilio, diretor executivo da Ypê, a empresa segue atuando com transparência e em constante colaboração com a Anvisa para analisar os laudos dos lotes mais antigos e normalizar toda a situação o quanto antes.