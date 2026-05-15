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ALERTA AOS CONSUMIDORES

Ypê inicia reembolso por produtos contaminados; saiba como solicitar

Clientes precisam preencher formulário no site da marca para receber o valor

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 11:17:32 Editado em 15.05.2026, 11:17:27
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Ypê inicia reembolso por produtos contaminados; saiba como solicitar
Autor Não se sabe se todos os consumidores conseguirão o reembolso - Foto: Divulgação/ Ypê

A Ypê já começou a reembolsar os consumidores que compraram detergentes, lava-roupas e desinfetantes com lotes de final 1 da marca.

O reembolso pode ser solicitado através do site da Ypê. Lá, o consumidor deverá colocar dados pessoais, endereço e dados sobre o produto, como cupom fiscal e o lote, por exemplo.

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📰 LEIA MAIS: Gaeco investiga empresário do Paraná por movimentar milhões sem origem identificada

Em seguida, após o cadastro, a Ypê enviará um e-mail para confirmar a chave Pix para pagamento.

Não se sabe se todos os consumidores conseguirão o reembolso. Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os clientes a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê.

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Nesta sexta-feira (15), uma semana após a suspensão da fabricação e distribuição dos produtos, a Anvisa avalia um recurso da Ypê sobre a decisão.

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Veja os produtos afetados:

  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas Líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas Líquido Ypê Express
  • Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava-roupas Tixan Power Act
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