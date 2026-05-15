Ypê inicia reembolso por produtos contaminados; saiba como solicitar

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A Ypê já começou a reembolsar os consumidores que compraram detergentes, lava-roupas e desinfetantes com lotes de final 1 da marca.

O reembolso pode ser solicitado através do site da Ypê. Lá, o consumidor deverá colocar dados pessoais, endereço e dados sobre o produto, como cupom fiscal e o lote, por exemplo.

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Em seguida, após o cadastro, a Ypê enviará um e-mail para confirmar a chave Pix para pagamento.

Não se sabe se todos os consumidores conseguirão o reembolso. Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os clientes a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê.

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Nesta sexta-feira (15), uma semana após a suspensão da fabricação e distribuição dos produtos, a Anvisa avalia um recurso da Ypê sobre a decisão.

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Veja os produtos afetados: