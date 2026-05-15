Ypê inicia reembolso por produtos contaminados; saiba como solicitar
Clientes precisam preencher formulário no site da marca para receber o valor
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A Ypê já começou a reembolsar os consumidores que compraram detergentes, lava-roupas e desinfetantes com lotes de final 1 da marca.
O reembolso pode ser solicitado através do site da Ypê. Lá, o consumidor deverá colocar dados pessoais, endereço e dados sobre o produto, como cupom fiscal e o lote, por exemplo.
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Em seguida, após o cadastro, a Ypê enviará um e-mail para confirmar a chave Pix para pagamento.
Não se sabe se todos os consumidores conseguirão o reembolso. Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os clientes a entrarem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê.
Nesta sexta-feira (15), uma semana após a suspensão da fabricação e distribuição dos produtos, a Anvisa avalia um recurso da Ypê sobre a decisão.
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Veja os produtos afetados:
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas Líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas Líquido Ypê Express
- Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas Líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
- Lava-roupas Tixan Power Act