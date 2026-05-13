Ypê: Anvisa adia votação de recurso sobre suspensão de produtos da marca

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Nesta quarta-feira, 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) adiou a votação do recurso apresentado pela Ypê sobre as irregularidades identificadas em lotes de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca.

A decisão foi anunciada durante reunião da diretoria colegiada da agência e a nova avaliação ficou agendada para a próxima sexta-feira, 15.

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"É preocupante observar o risco crescente de politização de temas de saúde", afirmou o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle no início da reunião.

Na última terça-feira, 12, representantes da Química Amparo, fabricante da Ypê, se reuniram com integrantes da Anvisa, em Brasília (DF), para apresentar as medidas adotadas para corrigir as linhas de fabricação dos produtos afetados.

De acordo com a agência, a unidade da empresa em Amparo (SP) informou ter intensificado os trabalhos para cumprir 239 ações corretivas apontadas pela vigilância sanitária. As medidas consideram inspeções realizadas em 2024 e 2025.

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"A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado", afirmou Safatle.

Segundo a agência, a Ypê se comprometeu a apresentar, nesta quinta-feira, 14, as novas medidas corretivas relacionadas às não conformidades identificadas durante as inspeções. "Assim, reiteramos a não recomendação de utilização dos produtos listados", completou o diretor-presidente durante a reunião.

Foram proibidos os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1.

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Lava-louças Ypê Clear Care

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-louças Ypê

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Lava-louças Ypê Toque Suave

Lava-louças Concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

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Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

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Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green

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Lava-roupas Líquido Ypê Express

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act

Lava-roupas Líquido Ypê Premium

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Lava-roupas Tixan Maciez

Lava-roupas Tixan Primavera

Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.

Entenda o caso

Durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo, foram identificadas 76 irregularidades no processo produtivo da empresa.

Em 7 de maio, a Anvisa determinou, então, o recolhimento, a suspensão da fabricação, da comercialização e do uso de diversos produtos da Ypê por falhas no sistema de garantia e controle de qualidade.