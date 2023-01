Youtuber preso por simular assalto em Balneário Camboriú é solto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O youtuber foi solto na tarde de quinta-feira (19)

Na tarde da última quarta-feira (18), um youtuber de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, foi preso por simular um assalto para seu canal na internet. A ação mobilizou diversas viaturas da Polícia Militar (PM) e até mesmo um helicóptero foi utilizado nas buscas pelos supostos criminosos.

continua após publicidade .

No entanto, na tarde de quinta-feira (19), o youtuber, identificado como Jonatan Santos, de 28 anos, foi solto após passar por uma audiência de custódia. A informação sobre o digital influencer estar em liberdade foi divulgada pelos advogados Robson Edésio da Silva e Rodrigo Pacheco Gonçalves.

"Acerca do ocorrido com o youtuber Jonatan Santos, viemos informar que na tarde de hoje [quinta-feira, 19], na audiência de custódia e a pedido da defesa, o mesmo foi posto em liberdade após esclarecidos os fatos", diz a nota à imprensa.

continua após publicidade .

Leia mais: Youtuber é preso por gravar assaltos na rua e mobilizar viaturas da PM

Ainda segundo a nota divulgada pelos advogados, na decisão, o juiz alegou que "Com relação ao delito do art. 265, do CP, verifico que para a sua caracterização exige-se o dolo direcionado do agente de atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviços de utilidade púbica, sendo que no caso dos autos, ao menos por ora, não se verifica que era essa a vontade dirigida do indiciado, cujo objetivo era a produção de vídeos para as redes sociais."

Mais sobre o caso

A PM de Santa Catarina recebeu a informação, na tarde de quarta-feira (18), de que havia acontecido um assalto próximo a um clube de tiro em BC. Testemunhas afirmaram que os criminosos apontaram as armas para duas mulheres.

continua após publicidade .

As vítimas fugiram e foram em direção a uma fábrica, onde pediram ajuda e ligaram para as autoridades. Além do youtuber, outros homens que estariam portando armas longas, do tipo fuzil, deixaram o local em uma caminhonete.

Segundo a PM, foi montada uma "grande operação de cerco" para localizar os suspeitos, dada a "gravidade da ocorrência", que envolveu viaturas, motocicletas e até o helicóptero Águia. Ainda foram montadas barreiras na BR-101, principal rota de entrada e saída da cidade, com agentes dos municípios vizinhos de Itapema e Itajaí mobilizados.

"As viaturas policiais cruzaram sinais vermelhos, trafegaram pela contramão e excederam o limite de velocidade. Outras ocorrências existentes no sistema, que aguardavam atendimento policial, foram deixadas em segundo plano, já que a gravidade do fato exigiu a mobilização de todos os policiais militares disponíveis", disse a corporação em nota.

continua após publicidade .

Depois de 30 minutos de buscas, a caminhonete foi achada estacionada em uma casa do bairro Nova Esperança. A casa foi cercada, e o youtuber foi localizado.

Foi quando Jonatas Santos disse que "estava apenas gravando um vídeo em via pública, de simulação de um assalto, para seu canal" —ele não tinha autorização dos órgãos públicos para fazer a gravação.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News