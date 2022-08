Youtuber perde cinco familiares em grave acidente

Da Redação

A influenciadora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, a jovem Laura Sabino, usou as redes sociais na sexta-feira (19) para informar que perdeu cinco familiares em um acidente. A fatalidade ocorreu na GO-139, no município de Piracanjuba, em Goiás, na manhã de quinta-feira (18).

“Recebi a notícia de um acidente de carro envolvendo parte da minha família que estava viajando para Goiás. Infelizmente, minha tia, minha prima, seu marido e seus dois filhos morreram no acidente”, anunciou ela pelo Twitter.

A jovem cancelou uma live que faria para os seguidores para passar um tempo com a família. “São parentes de segundo grau que temos um ligação muito grande (principalmente meu pai).Vou concentrar minhas energias em ficar com a minha família, principalmente meus tios e meu pai”, explicou Laura Sabino.

As informações são do Metrópoles e do site BRAZ.

Veja o post:

Recebi a noticia d um acidente de carro envolvendo parte da minha família q estava viajando p Goiás. Infelizmente minha tia,minha prima,seu marido e seus 2 filhos morreram no acidente. Não teremos live na twitch ou conteúdo novo, exceto 2 cortes q já tão programados no insta — Laura Sabino (@mylaura_m) August 19, 2022





