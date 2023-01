Youtuber é preso por gravar assaltos na rua e mobilizar viaturas da PM

Da Redação

A ação foi registrada na tarde desta quarta-feira (18)

A Polícia Militar (PM) de Santa Catarina realizou a prisão do youtuber Jonatan Santos, de 28 anos, nessa quarta-feira (18), por gravar vídeos simulando assaltos para seu canal na internet. O influenciador conta com cerca de 3,5 milhões de inscritos no YouTube.

A prisão aconteceu após a corporação receber a informação de que um roubo estaria acontecendo, na tarde desta quarta, próximo a um clube de tiro no bairro Nova Esperança, em Balneário Camboriú.

A pessoa que fez a denúncia alegou que os criminosos utilizavam armas longas, parecidas com fuzis, e, após o assalto, teriam fugido em uma caminhonete Ford Ranger.

Prontamente, a PM mobilizou diversas viaturas e até um helicóptero para realizar as buscas pelos assaltantes. Por se tratar de algo grave, os veículos da corporação cruzaram sinais vermelhos, trafegaram pela contramão e excederam o limite de velocidade.

Inclusive, outras ocorrências policiais foram deixadas de lado para dar espaço às buscas pelos bandidos.

Após cerca de 30 minutos de buscas intensas, os agentes de segurança encontraram a caminhonete utilizada no roubo estacionada em uma casa. As equipes policiais cercaram o imóvel e abordaram o morador.

Neste momento, Jonatan Santos relatou para a PM que é youtuber e estava apenas gravando um vídeo em via pública, de simulação de um assalto, para seu canal de YouTube, e que as armas usadas seriam do tipo airsoft.

Em conversa com os policiais, o influenciador afirmou que não possuía qualquer autorização dos órgãos competentes para gravar tais cenas em via pública.

Jonatan Santos foi preso em flagrante por atentar contra o funcionamento do serviço militar e provocar prejuízo ao atendimento de outras ocorrências.

O youtuber também foi autuado pelo crime de ameaça e contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios, com penas que podem chegar a 5 anos de reclusão.

As armas airsofts e demais itens utilizados na gravação foram apreendidos como objetos do ilícito praticado. Nas filmadoras apreendidas há várias cenas das gravações feitas em simulação ao assalto.

Com informações da Banda B.

