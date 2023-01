Youtuber com 40 personalidades documenta pedido de eutanásia; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Olympe, uma jovem francesa de 23 anos, sofre com transtorno de múltiplas personalidades

Uma Youtuber tem chamado a atenção nas redes sociais por documentar o passo a passo do seu pedido de eutanásia, em uma clínica da Bélgica. Olympe, uma jovem francesa de 23 anos que sofre com transtorno de múltiplas personalidades, é acompanhada por mais de 250 mil pessoas.

continua após publicidade .

A jovem afirma que convive com 40 personalidades diferentes e decidiu dar um fim na sua própria vida no final do ano passado. "Estou em contato com os médicos", contou ela. "Não é um debate. É a minha vida. É minha decisão e foi difícil fazê-la."

LEIA MAIS: Margarida Marin, dona da voz padrão da Sercomtel, morre aos 74 anos

continua após publicidade .

Olympe relatou que não consegue mais lidar com o "peso" que a doença agrega na sua vida. Ela contou, ainda, que também foi vítima de abuso sexual, além de mudança entre vários lares adotivos desde a infância.

Um dos médicos abordados pela francesa, Yves de Locht, disse que o processo pode durar muitos meses ou anos antes que alguém possa conseguir a eutanásia. Ao jornal Le Parisien, o médico afirmou que ainda não a conheceu e que a Bélgica não é um "distribuidor de eutanásia".

"Não vi o dossiê médico dela, mas li seus e-mails. Ela quer me conhecer. Não nos recusamos a atender pessoas como ela, mas explicamos a eles que o processo pode durar meses ou até anos. Esta jovem anunciou o fim de sua vida no final do ano. Esta data certamente não vem de mim. Preciso de muito mais informações antes de pensar em conhecê-la", afirmou o profissional.

continua após publicidade .

Desde então, a Youtuber enfatizou que não deseja ser um exemplo para os jovens e pede para aqueles com pensamentos suicidas a "encontrar pessoas ao seu redor" para pedir ajuda.

O suicídio assistido é diferente da eutanásia, pelo fato de quem realiza o ato final. A eutanásia é legal na Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha e Espanha. Já o suicídio assistido é ilegal na maior parte da Europa.





Fonte: Informações Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News