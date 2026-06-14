Youtuber argentino e cantor dos EUA morrem em colisão entre helicópteros no Rio
Seis pessoas morreram na queda dos helicópteros neste domingo (14) no Recreio dos Bandeirantes
As autoridades do Rio de Janeiro divulgaram na tarde deste domingo, 14, o nome das vítimas da colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes. Entre os mortos, estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz.
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Na primeira aeronave, as vítimas foram identificadas como:
- - Alexandre Souza - piloto
- - Lucas Brito Chaves - passageiro
- - Oliver Tree Nickel - passageiro
- - Lucas Vignale - passageiro
- - Gaspar Prim - passageiro.
No segundo helicóptero, estava apenas o piloto Charles Marsillac.
Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que a investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A perícia foi realizada no local e agentes aguardam o laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
Os helicópteros caíram em um pátio com veículos na Avenida das Américas. Ao menos 20 veículos da marca BYD foram atingidos e as chamas se alastraram, segundo o tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.
O fato de os veículos serem eletrificados intensificou as chamas. "O incêndio nas baterias de lítio causa uma energia muito alta. É um incêndio muito mais agressivo do que um incêndio comum", disse porta-voz , em entrevista à GloboNews.
Em coletiva de imprensa, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou que conhecia um dos pilotos que morreram no acidente. "Eu conhecia um dos pilotos pessoalmente. Eram 2 pilotos experientes, com muitas horas de voo, com uma longa carreira", afirmou. "Foi uma fatalidade, uma tragédia", acrescentou.
FAMOSOS
Segundo o G1, o músico norte-americano Oliver Tree era conhecido pela excentricidade. Entre os hits dele estão “Miss You”, parceria com Robin Schulz, e “Life Goes On”.
Já Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, eram um criador de conteúdo conhecido na Argentina por seu humor provocador, com vídeos de abordagens espontâneas a desconhecidos nas ruas de Buenos Aires. Seu bordão era a saudação “buenass”.