Xuxa é convidada para ser embaixadora da campanha de vacinação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel foi convidada para ser a nova embaixadora da campanha de vacinação no país, que começa no dia 27 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde.

continua após publicidade .

O anúncio foi feito nas redes sociais da pasta. “Zé Gotinha ganhou a rainha dos baixinhos como aliada!”, escreveu o perfil do ministério. O convite foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

- LEIA MAIS: Paraná se prepara para nova fase de imunização contra a Covid-19

continua após publicidade .

Nesta sexta, a primeira-dama Rosângela Silva, conhecida como Janja, Xuxa e as ministras Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres) e Daniela Carneiro (Turismo) participaram de um encontro no Instituto Fernando Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no qual falaram sobre a importância da vacinação.

Prioridade! A ministra da Saúde, @nisia_trindade, a primeira dama, @JanjaLula, a ministra do Turismo, @DanielaCarneiro, das mulheres @CidaMulheres e a @xuxameneghel participaram de um encontro no Instituto Fernandes Figueira, da @fiocruz, e falaram da importância da vacinação. pic.twitter.com/ePun2riKW8 — Ministério da Saúde (@minsaude) February 3, 2023

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News