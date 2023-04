Xepa da vacina bivalente: Prefeitura de SP libera lista de espera para maiores de 18 anos

Redação (via Agência Estado)

As pessoas acima de 18 anos da cidade de São Paulo poderão se inscrever na lista da xepa a partir desta quinta-feira, 27, para receber as dose remanescente da vacina bivalente contra covid-19. A informação foi anunciada pela Prefeitura da capital nesta quarta-feira, 26.

As inscrições devem ser feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) mais próximas da residência dos munícipes, e a aplicação só será feita caso ainda restarem doses remanescentes no fim do expediente dos postos.

Na última segunda-feira, dia 24, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a covid-19 com a dose bivalente para toda população acima de 18 anos. O planejamento regional da extensão da cobertura vacinal ficou a cargo dos municípios em função da quantidade de vacina disponível e do tamanho da população elegível em cada cidade.

Na capital paulista, a proteção está sendo oferecida para pessoas a partir de 50 anos e demais grupos prioritários (veja a lista abaixo). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), São Paulo recebeu 161 mil doses do imunizante na última terça-feira, mas o número insuficiente para atender todos os que podem ser vacinados.

Segundo a Prefeitura, 1.119.377 doses da vacina bivalente foram aplicadas na capital até esta quarta-feira, e a abertura para novas faixas etárias será feita conforme o recebimento de novos lotes da vacina.

Segundo especialistas, a vacina bivalente é a mais eficiente dentre as disponíveis porque induz a produção de anticorpos contra a cepa original do vírus SarsCov-2 e também contra as novas variantes que surgiram ao longo da pandemia e hoje são predominantes.

Em nota, o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco afirmou que a distribuição dos imunizantes restantes evita o risco de desperdício das vacinas. "Propicia o direcionamento correto das doses remanescentes", disse.

Confira quem pode se vacinar com a vacina bivalente em São Paulo

- Pessoas acima de 50 anos.

- Pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades.

- Indígenas.

- Gestantes e puérperas.

- Residentes e trabalhodores de Instituições de Longa Permanência da cidade de São Paulo.

- Profissionais da saúde.

- Pessoas com deficiência física permanente.

- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

- População em situação de rua.