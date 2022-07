WhatsApp vai permitir que usuários escondam o status “Online”; entenda

Da Redação

A Meta finalmente ouviu o pedido dos usuários! O WhatsApp agora vai permitir que os usuários escondam seu status de “online” da plataforma, facilitando a vida de quem quer se manter mais discreto.

Anteriormente, o WhatsApp permitia que os usuários escondessem o visto por último, mas nunca deixou esconder o momento que as pessoas estavam com o app aberto. Por isso a ferramenta acabava se tornando um “dedo duro” no momento em que você queria evitar alguma conversa.

As informações são do WABetaInfo, portal especializado em notícias do mensageiro da Meta, que relatou que a função de esconder o “online” estará diretamente ligada à “Visto por último”.

As informações serão divididas em duas partes. No “Visto por último” será possível escolher entre as opções já conhecidas: “Todos”, “Contatos”, “Contatos, exceto…” e “Ninguém”.

Enquanto para o “online” os usuários do WhatsApp só poderão escolher entre duas opções: “Todos” ou “O mesmo que o Visto por último”, ou seja, será possível esconder o status de todos ou até mesmo de algumas pessoas específicas.

O recurso está em fase beta, então ainda estão sendo realizados testes e não é possível saber quando a mudança chegará definitivamente ao WhatsApp.

WhatsApp aumenta prazo para excluir mensagens

O WhatsApp começou a testar um novo limite de tempo para excluir as mensagens para todos os usuários de um chat. Espera-se que seja possui deletar uma mensagem depois de até 2 dias e 12 horas, tempo o bastante para se arrepender de qualquer fala.

O novo tempo já está em teste na versão beta do mensageiro para Android. Atualmente, o tempo máximo para exclusão de mensagens no WhatsApp é de uma hora, oito minutos e 16 segundos.

Com informações, Olhar Digital

