Da Redação

WhatsApp lançará opção de grupo para milhares de usuários

Nesta quinta-feira (14), acontece o lançamento de uma novidade, em caráter experimental, no aplicativo de mensagens WhatsApp. A partir de outubro, a ferramenta trará para os usuários o recurso de grupos com milhares de usuários.

O recurso será chamado de "comunidades" e abrigará diversos grupos com milhares de usuários. Dessa forma, a permissão de grupos com, no máximo, 256 participantes, será ampliada em grande escala. Esse serviço é disponibilizado, até hoje, apenas pelo Telegram.

A mudança acontecerá no WhatsApp apenas após o pleito para escolha do presidente da República, deputados e senadores, que acontecerá em outubro de 2022. A ação visa o compartilhamento de Fake news e outras ações negativas via App. Toda comunicação permanece criptografada, como já ocorre nos dias atuais.

Fonte: Metrópoles.