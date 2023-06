WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e as redes sociais Instagram e Facebook estão fora dor ar nesta sexta-feira (16). Internautas recorreram ao Twitter para falar sobre a instabilidade.

O WhatsApp está enfrentando um problema com o envio de áudios, tanto pelo celular quanto no WhatsApp Web. Já o Instagram e o Facebook apresentam dificuldade para compartilhar stories e falha ao tentar o acesso, respectivamente.

O site Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 4.573 notificações sobre falhas no WhatsApp até às 15h59. No caso do Instagram, esse número foi de 1.060 problemas reportados até as 16h. O Facebook teve mais de 500 ocorrências registradas no mesmo período.

A instabilidade não ocorre somente aqui no Brasil, mas também em outros países. Internautas da América Latina, Estados Unidos e Europa comentaram a respeito das falhas nos aplicativos.

Memes

O Twitter reúne uma enxurrada de memes que tratam sobre a instabilidade. Confira alguns:

whatsapp não tá enviando áudio pic.twitter.com/BcMyKKZyKY — luscas ™️ (@luscas) June 16, 2023

Eu estou me sentindo exatamente assim depois de mandar inumeros áudios e a porra do #WhatsApp não enviar nenhum pic.twitter.com/6rCJ28MCSO — Kauã Zanelato🧜🏻‍♂️ (@kauanemvem) June 16, 2023

WhatsApp e Instagram me deixando na mão logo no fim do expediente — José Mateus ⚓️ (@zehmaatheus) June 16, 2023

