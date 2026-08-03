WhatsApp falhando? Instabilidade no app afeta usuários em ao menos 12 estados

Problemas no envio de mensagens e imagens são as falhas mais relatadas na noite desta segunda-feira (03)

O WhatsApp registrou uma nova instabilidade na noite desta segunda-feira (03), com usuários relatando dificuldades para enviar mensagens de texto, imagens, áudios, vídeos, figurinhas e outros arquivos pelo aplicativo . O site de monitoramento Downdetector contabilizava 2.220 reclamações por volta das 20h29. As queixas se concentraram principalmente em problemas no envio de mensagens (65%).

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A falha afeta diferentes regiões, com relatos de usuários dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Em testes realizados por veículos de imprensa, o aplicativo parece funcionar normalmente para alguns usuários, o que aponta que o problema não é generalizado.

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Este é o segundo problema registrado na plataforma no mesmo dia. Pela manhã, o aplicativo bloqueou contas de milhares de usuários no Brasil e no exterior, exibindo a mensagem "Esta conta não pode usar o WhatsApp". A Meta, empresa responsável pelo aplicativo, classificou o episódio como um "equívoco" e afirmou que busca resolver a situação o mais rápido possível . A empresa ainda não se manifestou sobre a nova instabilidade.

Em alguns casos, o bloqueio permitia ao usuário solicitar uma revisão da conta, com previsão de análise em até 24 horas, mas usuários relataram perda do histórico de conversas. A Meta, empresa que é dona do WhatsApp ainda não se manifestou sobre a instabilidade do serviço.