WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares em setembro; saiba quais
Aplicativo passará a ser compatível apenas com modelos que rodam o Android 6.0 (lançado em 2015) ou versões mais recentes
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O WhatsApp deixará de funcionar em telefones celulares que utilizam versões antigas do sistema Android a partir de 8 de setembro de 2026. Nessa data, o aplicativo será compatível apenas com modelos que rodam o Android 6.0 (lançado em 2015) ou versões mais recentes. Com a mudança, aparelhos que pararam nas versões 5.0 (Lollipop) ou 5.1 do Android perderão o acesso ao app, assim como já ocorreu com sistemas anteriores.
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Em sua Central de Ajuda, o WhatsApp exibe a mensagem: "a partir do dia 8 de setembro de 2026, o WhatsApp será compatível apenas com Android 6 e posterior".
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Para continuar usando o aplicativo, o usuário precisa atualizar o sistema Android (se houver atualização disponível para o modelo) ou transferir a conta para um aparelho com versão mais recente.
Como conferir a versão do Android e verificar atualização disponível
- Clique no ícone de "Configurações" do celular;
- Toque em "Sobre o dispositivo" (ou "Sobre o telefone");
- Em alguns modelos, é necessário clicar em "Informações do software" na sequência;
- Verifique a "Versão do Android".
iPhone (iOS): No momento, não há alterações para usuários de iPhone. O requisito continua sendo iOS versão 15.1 ou posterior.
Entenda por que isso acontece
O WhatsApp realiza constantemente correções de falhas, principalmente de segurança, e insere novas funcionalidades. Modelos mais antigos nem sempre conseguem suportar essas atualizações. As atualizações de segurança são fundamentais para evitar que o usuário — e especialmente seus dados pessoais — fiquem vulneráveis.
A empresa explica que, anualmente, faz uma revisão dos sistemas Android e iOS mais antigos e com menor número de usuários. Com base nesse levantamento, define uma nova versão mínima exigida para o funcionamento do app. A Meta não divulga uma lista oficial dos aparelhos que deixarão de suportar o WhatsApp — informa apenas com quais sistemas ele é compatível. Portanto, todos os celulares que rodam Android 5.0 ou 5.1 (independentemente da marca ou modelo) serão afetados a partir de 8 de setembro de 2026.