WhatsApp anuncia recurso que permite esconder o 'online'; saiba mais

O anúncio das novas funções forma feitas nesta terça-feira (9)

Nesta terça-feira (9), o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp anunciou um novo recurso que permite o usuário esconder o "online" que aparece nas contas. A nova opção será liberada aos poucos, mas já deve estar disponível ainda este mês.

Ainda conforme o aplicativo, também será possível sair de grupos sem que todos fiquem sabendo e bloquear capturas de tela, os "famosos prints", em mensagens de visualização única. Essas mudanças serão ativadas automaticamente e não será preciso mudar configurações da conta.

Como esconder o 'online' de minha conta?

Para poder ocultar o "online", o usuário precisa acessar as configurações e clicar em "Conta". Na sequência, deve selecionar a opção "Privacidade" e, depois, em "Visto por último e online".

A partir daí, o usuário pode configurar o "visto por último" ("Todos", "Meus contatos", "Meus Contatos, exceto..." e "Ninguém") e também quem pode ver o "online" (todos ou a mesma opção escolhida no "visto por último").

Ao esconder o "online" e o "visto por último" de sua conta, você também não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas.



Saída silenciosa de grupos

Muitos usuários também esperavam um recurso que permita sair discretamente de grupos. Com a atualização do WhatsApp, o aviso de que alguém deixou a conversa será exibido somente para os administradores do grupo.

A mudança será liberada a partir desta terça-feira (9) e poderá ser observada no aviso que o aplicativo mostra antes de você sair de um grupo.

Se a novidade não chegou para você, o aplicativo perguntará apenas se você realmente deseja deixar a conversa. Caso ela esteja disponível, será exibida uma janela avisando que "somente os admins serão notificados quando você sair do grupo".

Bloqueio de print em mensagens de visualização única

O WhatsApp anunciou ainda que está testando um bloqueio da captura de tela em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos.

A ideia é oferecer mais uma camada de proteção para usuários compartilharem registros quando não querem que eles fiquem disponíveis para sempre aos seus contatos. A funcionalidade será liberada para todos em breve.

Com informações do g1.

