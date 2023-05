Wellyngton Abreu: Cantor revoluciona o mundo dos casamentos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cantor e empresário, Wellington Feliciano de Abreu, mais conhecido como Wellyngton Abreu, é reconhecido no meio musical, especialmente quando o assunto é música para eventos e casamentos. Ele é formado em música pela escola de música de Brasília e tem superior em marketing digital.

continua após publicidade .

Wellyngton iniciou a sua carreira aos sete anos de idade, cantando em eventos gospel, sendo convidado para se apresentar e pregar em todo o Brasil, tendo uma agenda lotada por anos.

Participou de diversos grupos musicais, corais, bandas, orquestras, ministérios de louvor e de inúmeros CDs de diversos cantores de vários segmentos musicais. Como professor de canto, ele se tornou o mais solicitado em Brasília, tendo uma lista de espera, com vários cantores aguardando uma vaga para serem treinados por ele. O cantor deu aula por 22 anos e hoje atende por agendamento apenas online.

fonte: Da Redação

continua após publicidade .

Aos 37 anos, Wellyngton tem cinco CDs gravados e inúmeras participações em vários segmentos musicais. Há sete anos, juntamente com seu sócio Marcos Cavalcante, iniciou uma empresa no segmento de música para casamentos e eventos em geral, a WA Music Entertainment, que logo se tornou a número um em Brasília. Eles já atenderam a vários casamentos não só em Brasília como em outros estados e até em outros países.



A WA Music Entertainment mantém o pódio de banda mais solicitada para casamentos e eventos em Brasília, atendendo em média de 200 a 250 clientes anuais, entre eventos corporativos, aniversários, bailes de debutantes, bodas, eventos executivos, sociais, premiações, formaturas, entre outros. É uma empresa de produções musicais de alto padrão, atendendo a todos os estilos de eventos, mas é especialista em casamentos.

fonte: Da Redação

Com mais de 1000 sonhos realizados em sua caminhada, a empresa tem como compromisso ir além das expectativas de seus clientes, trazendo sempre o melhor da música para os momentos únicos da vida de quem os contrata. A empresa hoje conta com mais de 80 funcionários, cantores, instrumentistas, técnicos, sonoplastas e produtores, prontos para realizar qualquer sonho, atendendo com excelência aos mais exigentes gostos e padrões musicais.



continua após publicidade .

Dono de uma timbragem única, Wellyngton Abreu revolucionou o mundo dos casamentos com sua interpretação e voz marcante que consegue passear com excelência por inúmeros estilos musicais.

Quer conhecer mais sobre o Wellyngton e a WA Music Entertainment? Siga-os nas redes sociais: @‌wellyngtonabreuoficial, @‌wamusicentertainment.