'Vou morrer aqui': dentista relata agressões de empresário da Faria Lima

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A dentista Giulia Falcão, de 27 anos, disse, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que pensou que morreria no dia 15 de agosto, data em que foi agredida pelo empresário Ivo Kos, de 48 anos, sócio-fundador da Virgo. "Eu falei: Vou morrer aqui". O Estadão tenta contato com a defesa do empresário.

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Giulia relatou que o episódio começou na noite de sexta-feira, 14, quando ela e o marido saíram para jantar com amigos. De acordo com a vítima, Ivo começou a agir de forma agressiva ainda na mesa e pediu que ela falasse mais baixo. Na volta para casa, enquanto dirigia, o empresário deu socos no rosto e no corpo da dentista.

Em seguida, Ivo teria pegado um taser, aparelho de eletrochoque, e acionado contra a Giulia. Assustada, ela conseguiu descer do carro e viu dois seguranças na rua. Ela se encolheu na calçada e pediu ajuda. "O segurança estava do meu lado, ele viu tudo. Eu pedia ajuda e ele não se movia", afirmou a dentista ao Fantástico. Os dois seguranças suspeitos de não ajudar a dentista Giulia são investigados pelo 15º DP.

Ainda segundo o relato, Ivo teria ordenado a um dos seguranças que colocasse Giulia novamente para dentro da residência. "Coloca ela para dentro agora, que eu vou acabar com essa p*", teria dito o empresário. Ela afirmou ao programa que resistiu, mas não conseguiu escapar.

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Segundo a dentista, ao entrar na sala, Ivo pegou um taco de beisebol e correu atrás da dentista até que ela se abaixou e usou a mão para se proteger. O celular de Ivo tocou e ele parou para atender.

A dentista aproveitou o momento e correu para o banheiro. Ao perceber que o marido continuava ao telefone, ela destravou a porta da residência e fugiu até uma vizinha que a acolheu depois que a polícia foi acionada.

Giulia afirmou que as agressões começaram com um tapa no rosto e aumentaram de intensidade ao longo do relacionamento. Segundo ela, Ivo dizia aos pais que era vítima de agressões praticadas pela mulher. A dentista também relatou ao programa que o empresário a impediu de trabalhar e fazia ameaças e ofensas.

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"Você é uma inútil, não seja burra. Fica quieta e obedece que você só tem a ganhar", teria dito Ivo, segundo Giulia.

Enquanto estava escondida no banheiro da residência onde morava com o marido, Giulia pensou que morreria. "Eu falei: Vou morrer aqui", relatou a dentista com o rosto bastante machucado e olhos inchados.

Após o ocorrido, a defesa de Giulia afirmou que pretende mudar o enquadramento da acusação contra o empresário de lesão corporal para tentativa de feminicídio.

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De acordo com a reportagem, o empresário também é investigado por agredir um homem dentro de uma sinagoga em São Paulo. Ivo teria invadido a área de culto e atacado a vítima. Depois, enviou áudios ao pai do homem com ameaças.

"Não adianta seu filho se esconder com segurança. Eu vou acabar com a vida desse filho da p*. Vou acabar com a família dele", teria afirmado Ivo na gravação reproduzida pelo Fantástico.

O que diz a defesa de Ivo Kos

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Na sexta, 21, Davi Genebra deixou a defesa do empresário. Até quinta, os advogados tinham afirmado que não se manifestariam sobre o caso.

"O representante legal também lamenta que pessoas sem qualquer vínculo com os fatos investigados sejam citadas publicamente, como os familiares do acusado, expondo terceiros que não integram o processo. Por fim, a defesa corrobora sua confiança nas instituições e nas determinações da Justiça", disse Davi Gebara, responsável pela defesa do empresário.