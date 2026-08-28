Voos são cancelados no Santos Dumont nesta sexta após acidente com jatinho

Pelo menos 13 voos foram cancelados no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 28, após um jatinho sair da pista na tarde de quinta-feira, 27.

A Infraero, que administra o aeroporto, informou que os cancelamentos ocorreram porque algumas aeronaves pernoitariam no terminal, mas não conseguiram pousar devido ao bloqueio da pista, que ficou fechada por quase sete horas para a remoção do jatinho.

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Os voos cancelados decolariam entre 6h e 8h20. Segundo a Infraero, o aeroporto já opera normalmente.

Sete dos voos cancelados tinham como destino o Aeroporto de Congonhas; dois seguiriam para o Aeroporto Internacional de Brasília; outros dois, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte; um, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos; e outro; para o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Em nota, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, informou que o terminal opera normalmente nesta sexta-feira, mas confirmou que sete voos foram cancelados em razão dos impactos na operação do Aeroporto Santos Dumont.

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A empresa recomendou que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos.

Jatinho saiu da pista

A pista do Aeroporto Santos Dumont ficou fechada por quase sete horas após um jatinho sair da pista durante o pouso, por volta das 16h10 de quinta-feira.

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Segundo a Infraero, o avião, de prefixo PS-VEE, derrapou e parou em uma área gramada. Estavam a bordo o piloto e um tripulante. Não houve feridos.

"O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente. Equipes do Corpo de Bombeiros deram suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista", informou a empresa.

A pista foi liberada às 23h após a remoção do jatinho. Durante a suspensão das operações, 15 voos foram alterados para o Aeroporto do Galeão e 71 foram cancelados, entre partidas e chegadas.

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Segundo a Aena, o incidente também afetou a operação do Aeroporto de Congonhas, onde 18 partidas e 19 chegadas com origem ou destino no Santos Dumont foram canceladas.