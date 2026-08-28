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Voos são cancelados no Santos Dumont nesta sexta após acidente com jatinho

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
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Pelo menos 13 voos foram cancelados no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 28, após um jatinho sair da pista na tarde de quinta-feira, 27.

A Infraero, que administra o aeroporto, informou que os cancelamentos ocorreram porque algumas aeronaves pernoitariam no terminal, mas não conseguiram pousar devido ao bloqueio da pista, que ficou fechada por quase sete horas para a remoção do jatinho.

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Os voos cancelados decolariam entre 6h e 8h20. Segundo a Infraero, o aeroporto já opera normalmente.

Sete dos voos cancelados tinham como destino o Aeroporto de Congonhas; dois seguiriam para o Aeroporto Internacional de Brasília; outros dois, para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte; um, para o Aeroporto Internacional de Guarulhos; e outro; para o Aeroporto Internacional de Viracopos.

Em nota, a Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, informou que o terminal opera normalmente nesta sexta-feira, mas confirmou que sete voos foram cancelados em razão dos impactos na operação do Aeroporto Santos Dumont.

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A empresa recomendou que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos.

Jatinho saiu da pista

A pista do Aeroporto Santos Dumont ficou fechada por quase sete horas após um jatinho sair da pista durante o pouso, por volta das 16h10 de quinta-feira.

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Segundo a Infraero, o avião, de prefixo PS-VEE, derrapou e parou em uma área gramada. Estavam a bordo o piloto e um tripulante. Não houve feridos.

"O Plano de Emergência do Aeroporto foi acionado imediatamente. Equipes do Corpo de Bombeiros deram suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista", informou a empresa.

A pista foi liberada às 23h após a remoção do jatinho. Durante a suspensão das operações, 15 voos foram alterados para o Aeroporto do Galeão e 71 foram cancelados, entre partidas e chegadas.

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Segundo a Aena, o incidente também afetou a operação do Aeroporto de Congonhas, onde 18 partidas e 19 chegadas com origem ou destino no Santos Dumont foram canceladas.

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AVIÃO/PISTA/DERRAPAGEM/VOOS/SANTOS DUMONT/CANCELAMENTO
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