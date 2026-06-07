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Voo da Azul com destino aos EUA retorna a Campinas (SP) por ?questões técnicas?

Escrito por Por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 20:04:00 Editado em 07.06.2026, 20:12:51
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O voo da Azul AD8706, que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e seguiria para Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo, 7, teve que retornar ao aeroporto de origem no interior de São Paulo. A companhia aérea informou que o retorno ocorreu por "questões técnicas", sem detalhar as informações.

O voo saiu de Viracopos às 9h50. Cerca de uma hora depois da decolagem, o avião fez uma conversão sobre Campina Verde (MG) e retornou para Campinas. O pouso ocorreu às 11h48.

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"Os clientes impactados receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e foram reacomodados em outro voo da Companhia, e já seguem para Orlando", informou a companhia aérea em nota.

Outro voo da Azul para o mesmo destino decolou às 14h25 deste domingo. A expectativa é de que o pouso em Orlando ocorra às 21h55.

Ainda de acordo com a companhia, "medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia".

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