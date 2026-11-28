Marcos Hemming, de 53 anos, atuava no reparo de um telhado na manhã deste sábado (28) quando sofreu o acidente; ele era de Capão do Cipó

Um voluntário de 53 anos morreu na manhã deste sábado (28) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na recuperação de uma residência em Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul. Identificado como Marcos Hemming, ele auxiliava no conserto do telhado de um imóvel danificado pela supercélula que atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20).

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De acordo com a Polícia Civil, Hemming estava acompanhado de outros voluntários no momento em que foi eletrocutado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há indícios de outras circunstâncias envolvidas, motivo pelo qual a ocorrência foi registrada como morte acidental em razão da descarga elétrica. O corpo foi encaminhado para necropsia, e a polícia aguarda o resultado do exame para complementar a investigação.

Quem era a vítima

Natural de Tenente Portela e morador de Capão do Cipó, a vítima integrava um grupo de voluntários que se deslocou até Tupanciretã para ajudar moradores afetados pelo mau tempo. Conforme a Polícia Civil, ele era conhecido pela família proprietária da casa onde realizava o reparo.

A tempestade que provocou os estragos atingiu o município na madrugada de sexta-feira (20). Segundo o balanço, quase 7,8 mil casas foram danificadas pelas fortes chuvas, que deixaram 19,7 mil pessoas desalojadas, 46 desabrigadas, 374 feridas e cinco mortas.