Voluntária de hospital infantil é atropelada na faixa de pedestres

Idosa foi atropelada nesta sexta-feira

Uma voluntária que anima crianças internadas no hospital do câncer Napoleão Laureano, em João Pessoa, capital da Paraíba, foi atropelada nesta sexta-feira (24), enquanto atravessava a rua em uma faixa de pedestres no bairro Jaguaribe.

A mulher de 64 anos, conhecida como palhacinha Bom Te Ver, foi submetida a alguns exames de imagem e procedimentos de emergência no hospital de João Pessoa, para onde foi encaminhada Ela teve fraturas nos dedos dos pés e escoriações.

Após alta médica, a voluntária afirmou que sentia dores pelo corpo, mas apesar disso está bem. Segundo ela, o condutor do veículo permaneceu no local mas não chegou a se desculpar pelo atropelamento.

As informações são do Portal T5.

Mulher que faz trabalho voluntário em ala infantil do hospital do câncer em João Pessoa é atropelada enquanto tentava atravessa usando a faixa de pedestres pic.twitter.com/jqxJoE05dD — Carlos Rocha 🛹 (@CarlosRocha_) February 24, 2023

