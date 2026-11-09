Volta da covid? Hospitais privados de SP relatam alta de casos da doença após alerta da Fiocruz

A cidade de São Paulo registrou aumento nos casos de síndromes respiratórias associadas à covid-19 nas últimas semanas, segundo relatos de hospitais e dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Entre janeiro e esta segunda-feira, 9, foram contabilizados 356 casos da doença, 104 internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 46 mortes na capital paulista.

Segundo a rede Beneficência Portuguesa de São Paulo, foram registrados 28 casos confirmados de SARS-CoV-2 em outubro, sete em setembro e três em agosto.

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Apesar do aumento em relação aos meses anteriores, o número foi inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 32 casos em agosto, 70 em setembro e 33 em outubro.

No Hospital Santa Catarina-Paulista, foram registrados 98 casos positivos em outubro, contra 57 em setembro e 18 em agosto.

Já o Hospital Nove de Julho informou que houve, no início de novembro, um aumento inesperado na demanda assistencial, acima do padrão habitual para o período, devido ao crescimento dos casos de síndromes respiratórias.

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"Esse cenário impactou o volume de atendimentos no pronto-socorro, as internações e, consequentemente, a taxa de ocupação hospitalar", disse em nota ao Estadão.

O painel de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), da SES-SP, atualizado nesta segunda-feira, mostrou o aumento dos casos de covid-19 a partir da segunda quinzena de outubro.

O Estadão entrou em contato com a SES-SP e com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e aguarda retorno.

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Escola emite comunicado

Nesta segunda-feira, uma escola particular da zona oeste de São Paulo enviou um comunicado aos pais e familiares para alertar sobre os cuidados preventivos diante do aumento de casos da doença.

A COVID-19 pode apresentar sintomas leves, mas também causar complicações, especialmente em pessoas mais vulneráveis. Por isso, a atenção aos primeiros sinais e a adoção de medidas preventivas continuam sendo fundamentais", diz o texto.

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Procurado pelo Estadão, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) informou não ter recebido relatos de alertas semelhantes em outras instituições.

Fiocruz aponta aumento de covid-19 em estados brasileiros

Na semana passada, um relatório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicou o crescimento de casos de síndromes respiratórias causadas pela covid-19 em cinco estados brasileiros.

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O estudo InfoGripe, que traz as informações semanalmente, relatou que os Estados do Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina são os que mais apresentam crescimento de casos de covid.

O relatório informou, ainda, que além do vírus Sars-CoV-2, outros dois vírus têm sido responsáveis pelo aumento dos quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): o metapneumovírus e rinovírus. Os resultados são referentes à última semana de outubro, de 25 a 31 do mês passado.

Ainda conforme o relatório, nas quatro últimas semanas monitoradas pelo instituto, 4,2% dos casos registrados foram de influenza A, 4,7% de influenza B, 10,1% de vírus sincicial respiratório, 50,1% de rinovírus e 8,5% de Sars-CoV-2. Entre os óbitos, cerca de 43% dos casos estavam relacionados ao rinovírus e 24,1% de covid-19.

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Números em SP são menores comparados a 2025

Desde o início do ano, foram registrados 1.375 casos da doença, 440 internações em UTIs e 195 mortes em todo o Estado. Desse total, cerca de 26% das confirmações, 24% das internações e dos óbitos correspondem à capital paulista.

Os números são inferiores aos registrados no mesmo período de 2025. Na cidade de São Paulo, foram contabilizados, entre janeiro e o início de novembro, 1.123 casos, 387 internações em UTIs e 187 mortes.

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Em todo o Estado, foram 4.338 casos, 1.402 internações e 745 óbitos.

Em 2026, foram aplicadas 1.335.844 vacinas contra a covid-19 no Estado, sendo a maioria em crianças menores de um ano.