Você será afetado? WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android

O WhatsApp está deixando de ser compatível com alguns celulares Android a partir desta terça-feira (24). Com isso, os aparelhos que pararam na versão Android 4.1(Jelly Bean) deixam de ter o aplicativo atualizado e funcionando. Veja no decorrer da matéria como identificar o sistema do seu aparelho.

Agora, o WhatsApp executa Android 5.0 (Lollipop) ou versão mais recente. No caso do iPhone (iOS), não haverá mudanças e o aplicativo segue suportando o iOS 12 ou superior.



O WhatsApp diz que notifica os usuários com antecedência sobre o fim da compatibilidade. A Meta, dona do aplicativo, e o Google, responsável pelo Android, não informam uma lista de aparelhos que estão deixando de ter o aplicativo de mensagens funcionando.

Por que isso acontece?

O WhatsApp explica que, anualmente, verifica os softwares Android e iOS (iPhone) mais antigos e com menos utilizadores. Após fazer o levantamento, o aplicativo pode deixar de receber atualizações de segurança, o que é um problema para o usuário, já que a correção de falhas ocorre constantemente em qualquer aplicativo.

Como saber a versão do Android

Por conta de mudanças feitas pelas fabricantes, os passos para descobrir a versão do Android podem ser diferentes em cada celular. Confira como encontrar a informação em celulares de duas marcas:

Samsung

Abra as "Configurações";

Clique em "Sobre o telefone";

Clique em "Informações do software";

Busque por "Versão Android".

Motorola

Abra as "Configurações";

Clique em "Sistema";

Clique em "Sobre o dispositivo";

Busque por "Versão do Android".

