Você sabia que o dia 21 de dezembro é o mais longo do ano? Entenda!

O auge de iluminação no Brasil vai acontecer às 18h48, horário de Brasília

Nesta quarta-feira, 21 de dezembro, a estação mais quente do ano chegou no Brasil. Nesta data comemoramos o solstício de verão, fenômeno caracterizado pelo desalinhamento da Linha do Equador, e que ocorre quando um dos pólos da Terra tem sua inclinação máxima em direção ao sol, cerca de 23,5º, o que faz com que essa parte do planeta receba mais raios solares.

Ou seja, o hemisfério sul atingirá seu pico de iluminação. Aqui no Brasil, esse auge acontecerá às 18h48, horário de Brasília. Desta forma, o solstício de verão é marcado por ter o dia mais longo do ano e, consequentemente, a noite mais curta.





O que é o Solstício de verão?

O solstício de verão é um fenômeno onde um dos hemisférios está mais voltado para o Sol. Dessa forma, ele fica mais iluminado e por mais tempo, fazendo esse dia alcançar o pico de duração em todo o ano.

"À medida que o ano passa, um lado da Terra estará mais iluminado. Então, o solstício de verão acontece quando o Hemisfério Sul está no máximo de iluminação, quando o lado do Hemisfério Sul está mais voltado para o Sol", explica Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador de Comunicação da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB).

O dia será cerca de um minuto mais longo, sobretudo se comparado ao dia anterior. Trata-se de um fenômeno astronômico, reflexo de uma série de outros fenômenos, como a rotação e translação, por exemplo.

