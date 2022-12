Você sabe quanto custa o panetone mais caro do mundo?

Da Redação

Quanto custa o panetone mais caro do mundo? As receitas de fim de ano são tradição em muitos países, disso nós sabemos, mas algumas pessoas gostam de se destacar na compra dos melhores e mais inusitados itens para a sua ceia de Natal.

Os doces certamente fazem parte dessa escolha, e existem várias opções, desde caseiras até os pedidos exclusivos para quem quer um produto gourmet ou personalizado.

Foi pensando nisso que um chef italiano começou a fazer panetones para os seus clientes, por meio de pedidos únicos a cada fim de ano. A diferença está apenas no preço pago pelas pessoas que ele atende.

Acredite se quiser, o panetone mais caro do mundo pode chegar a € 500 mil, ou seja, cerca de R$ 2,8 milhões. É isso mesmo. Muitas pessoas se oferecem para pagar esse pequeno preço por uma experiência culinária única, feita por um dos maiores chefs de doces do mundo.

Quem faz o panetone mais caro do mundo?

A iguaria que custa esse pequeno valor é uma obra de arte proposta pelo chef italiano Dario Hartvig, da Pasticceria del Borgo, no Piemonte, Itália. Especialista em algumas receitas, ele inova ao apresentar uma receita consideravelmente cara.

Claro, sua agenda é limitada, e milhares de pessoas o procuram em busca de experimentar algumas das iguarias que ele faz. No entanto, o panetone mais caro do mundo se destaca não apenas pelo preço, mas também pela composição.



Afinal, uma simples receita não custaria quase R$3 milhões. O segredo é que esse panetone é folheado de ouro, possui incrustações de diamantes e uma tiara de pedras preciosas que rodeia a massa.

De fato, o valor do produto é quase justificável ao pensar no que acompanha o bolo fofinho com gotas de chocolate que tantos amam no Natal. Não é possível ter certeza sobre quais os ingredientes que compõem essa receita, mas as fotos são impressionantes.

Além de folheado de ouro, o panetone mais caro do mundo também é robusto, maior do que o de costume. Acredita-se que a massa seja tradicional, para não perder parte da tradição. Mas certamente é possível ver as pedras preciosas junto da iguaria.

A matéria é do site Fatos Desconhecidos.

